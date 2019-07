BASF bleibt nach gekappter Jahresprognose pessimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF bleibt nach seinen erst jüngst deutlich gekappten Jahresziele pessimistisch.



"Die weltweiten Risiken haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen", sagte Martin Brudermüller am Donnerstag in Ludwigshafen. Sie seien getrieben von geopolitischen Entwicklungen und den anhaltenden Streitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Handelspartnern. "Diese Konflikte werden zeitnah nicht gelöst werden und verursachen eine spürbare Verlangsamung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums weltweit, besonders in China", fügte er hinzu.

BASF hatte bereits Anfang Juli vorläufige Zahlen für das laufende Jahr vorgelegt und die Jahresprognose wegen der Autoflaute und des Zollstreits zwischen den USA und China kräftig zusammengestrichen.

Im zweiten Quartal ging der Umsatz wie bereits bekannt um vier Prozent auf 15,2 Milliarden Euro zurück. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hat sich mit eine Milliarde Euro fast halbiert. Nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter erhöhte sich der Gewinn nur dank eines Buchgewinns von 1,5 Milliarden im Vorjahr auf 6,5 Milliarden Euro./mne/jha/