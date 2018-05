BASF bietet honorarfreies Fotomaterial zur Hauptversammlung 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Ludwigshafen (ots) -Ab sofort stehen Ihnen in der dpa-Bilddatenbank aktuellePressefotos aus verschiedenen Unternehmensbereichen der BASF zurVerfügung. Die Hauptversammlung der BASF SE findet am 04. Mai 2018statt. An diesem Tag wird BASF ihren Quartalsbericht und diePresseinformation für das 1. Quartal 2018 um 07:00 Uhr (MESZ)veröffentlichen. Der Einsatz der Pressebilder ist im Rahmenredaktioneller Berichterstattung honorarfrei.Weiteres Bildmaterial finden Sie unterhttps://www.basf.com/de/company/news-and-media/multimedia/photos.htmlDie Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken undFotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:http://www.picture-alliance.comhttp://www.presseportal.de/pm/16344http://www.picturemaxx.comBASF - We create chemistryPressekontakt:BASF - We create chemistrySilke Buschulte-DingSenior Manager Corporate Film, TV and PhotoCommunications and Government Relations BASF GroupPhone: +49 621 60 48387,Mobile: +49 172 7424520,Fax: +49 621 60 20384,E-Mail: silke.buschulte-ding@basf.comOriginal-Content von: BASF SE, übermittelt durch news aktuell