BASF mit aktuellen Pressefotos zur Herbstpressekonferenz am 24.10.2019 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

Ludwigshafen (ots) -Ab sofort stehen Ihnen in der dpa-Bilddatenbank aktuellePressefotos aus verschiedenen Unternehmensbereichen der BASF zurVerfügung. Am 24. Oktober 2019 wird die BASF-Quartalsmitteilung überdas 3. Quartal 2019 um 7:00 Uhr (MESZ) veröffentlicht. Ab 9:00 Uhrwerden die Ergebnisse während einer Telefonkonferenz erläutert. DieKonferenz wird im Internet übertragen.Die nachstehend genannten Informationen können Sie am 24. Oktober2019 im Internet unter folgenden Adressen abrufen:Quartalsmitteilung (ab 7:00 Uhr MESZ)http://www.basf.com/quartalsmitteilungPresse-Information (ab 7:00 Uhr MESZ)http://www.basf.com/pressemitteilungenLive-Übertragung (ab 9:00 Uhr MESZ)http://www.basf.com/pressekonferenzDer Einsatz der Pressebilder ist im Rahmen redaktionellerBerichterstattung honorarfrei.Weiteres Bild- und Videomaterial finden Sie unterhttps://www.basf.com/de/company/news-and-media/multimedia.htmlDie Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken undFotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:http://www.picture-alliance.comhttp://www.presseportal.de/nr/16344http://www.picturemaxx.comPressekontakt:Silke Buschulte-DingSenior Manager Corporate Film, TV and PhotoCommunications and Government Relations BASF GroupPhone: +49 621 60 48387,Mobile: +49 172 7424520,Fax: +49 621 60 20384,E-Mail: silke.buschulte-ding@basf.comPostal Address: BASF SE COM/CP - C100, 67056 Ludwigshafen, GermanyOriginal-Content von: BASF SE, übermittelt durch news aktuell