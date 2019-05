BASF mit aktuellen Pressefotos zur Hauptversammlung und zum 1. Quartal 2019 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Ludwigshafen (ots) -Die Hauptversammlung der BASF SE findet am 3. Mai 2019 statt. Andiesem Tag wird BASF ihren Quartalsbericht und die Presse-Informationfür das 1. Quartal 2019 um 07:00 Uhr (MESZ) veröffentlichen.Die nachstehend genannten Informationen können Sie am 3. Mai 2019im Internet unter folgenden Adressen abrufen:Quartalsmitteilung (ab 07:00 Uhr MESZ)http://basf.com/quartalsmitteilung (Deutsch)http://basf.com/quarterlystatement (Englisch)Presse-Information (ab 07:00 Uhr MESZ)http://basf.com/pressemitteilungen (Deutsch)http://basf.com/pressrelease (Englisch)Live-Übertragung - Telefonkonferenz für Analysten und Investoren(ab 08:30 Uhr MESZ)www.basf.com/aktie/telefonkonferenz (Deutsch)www.basf.com/share/conferencecall (Englisch)Live-Übertragung - Rede Dr. Martin Brudermüller (ab 10:00 Uhr)http://basf.com/hauptversammlung (Deutsch)http://basf.com/shareholdermeeting (Englisch)Pressefotoshttp://basf.com/pressefotos (Deutsch)http://basf.com/pressphotos (Englisch)Aktuelles Footagematerialhttp://tvservice.basf.com (Deutsch)http://tvservice.basf.com/en (Englisch)Erhalten Sie aktuelle Presse-Informationen von BASF auch perWhatsApp auf Ihr Smartphone oder Tablet. Registrieren Sie sich fürunseren News-Service unter basf.com/whatsapp-news.Pressekontakt:Silke Buschulte-DingSenior Manager Corporate Film, TV and PhotoCommunications and Government Relations BASF GroupPhone: +49 621 60 48387,Mobile: +49 172 7424520,Fax: +49 621 60 20384,E-Mail: silke.buschulte-ding@basf.comOriginal-Content von: BASF SE, übermittelt durch news aktuell