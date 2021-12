BASF mit aktuellen Pressefotos zur Forschungspressekonferenz am 9. Dezember 2021

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Ludwigshafen (ots) -Am 9. Dezember 2021 findet die Forschungspressekonferenz der BASF zum Thema "Nachhaltigkeit beginnt in der Forschung" statt.BASF schafft Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Neben den Bemühungen selbst klimaneutral zu werden, arbeitet das Unternehmen an vielen Produkten und Lösungen, die Kunden unterstützen, vorhandene Ressourcen bestmöglich zu nutzen und CO2-Emissionen zu reduzieren. Auf der Forschungspressekonferenz präsentiert BASF Strategien und Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft und Mobilität.Die Forschungspressekonferenz wird live im Internet übertragen.Informationen zur Forschungspressekonferenzhttps://www.basf.com/global/de/media/events/2021/basf-research-press-conference.html (Deutsch)https://www.basf.com/global/en/media/events/2021/basf-research-press-conference.html (Englisch)Live-Übertragung ab 10:30 Uhr (MEZ)Deutsch (https://basf.gomexlive.com/ext/rpc21/?lang=de)Englisch (https://basf.gomexlive.com/ext/rpc21/?lang=it)Pressefotosbasf.com/pressefotos (Deutsch)basf.com/pressphotos (Englisch)Aktuelles Footagematerialtvservice.basf.com (Deutsch)tvservice.basf.com/en (Englisch)Pressekontakt:Silke Buschulte-DingSenior Manager Corporate Film, TV and PhotoCommunications and Government Relations BASF GroupPhone: +49 621 60 48387,Mobile: +49 172 7424520,Fax: +49 621 60 20384,E-Mail: silke.buschulte-ding@basf.comPostal Address: BASF SE - C100, 67056 Ludwigshafen, GermanyOriginal-Content von: BASF SE, übermittelt durch news aktuell