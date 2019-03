BASF: Zukunftsweisendes in Ludwigshafen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am Stammsitz in Luwigshafen hat BASF in den vergangenen zwei Jahren ein über 60 Jahre altes Gebäude komplett entkernt und modernisiert. In das aufwändige Projekt investiert BASF einen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr. Und das hat seinen Grund: Nach Abschluss der Modernisierungen in einigen Jahren werden experimentelle Arbeiten mit automatisierten Versuchsanlagen für flüssige und gasförmige Stoffe zentral in diesem Gebäude gebündelt. Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.