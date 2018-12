BASF: Das Zeug geht gut weg!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Wegen der steigenden Nachfrage nach Methansulfonsäure (MSA) will BASF die Kapazitäten rund um die unter anderem als Reinigungsmittel eingesetzte Schwefelverbindung am Heimatstandort Ludwigshafen um circa 65 Prozent ausbauen. Dies kündigte der Chemiegigant kürzlich im Rahmen einer Pressemitteilung an.

Demnach will man mit der Investition die Marktstellung als weltweit führender MSA-Hersteller weiter festigen. Konkret soll voraussichtlich bis Ende 2021 die globale Kapazität auf

Ein Beitrag von Marco Schnepf.