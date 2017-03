BASF: Wo liegen hier die Wachstumsmöglichkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

in den letzten 52 Wochen hat die BASF-Aktie um mehr als 36 Prozent zugelegt. Einige Analysten sehen allerdings noch weiteres Aufwärtspotenzial, so wie Analyst Peter Clark von der französischen Großbank Societe Generale. Der Ausblick für 2017 sei zwar eher verhalten formuliert, so der Experte. Durch die Investitionen insbesondere in Asien geht der Experte jedoch von einer anhaltenden Dynamik aus.

Das zurückhaltende Jahresziel begründet Stephen Benson (Goldman Sachs) mit Risiken wie der Politik und der möglichen Inflation. Sein Urteil fällt daher neutral aus. Analyst Michael Schäfer (Commerzbank) greift eine Meldung auf, wonach sich BASF am Saatgutgeschäft von Bayer beteiligen könnte. Strategisch könnte dieser Schritt durchaus sinnvoll sein, so der Experte. Für Cooley May (Macquarie) ist es eine gute Nachricht, dass BASF im US-Bundesstaat Texas einen zusätzlichen Produktionsstandort für das Herbizid Dicamba eröffnet hat. Die Marktposition werde dadurch noch einmal deutlich gestärkt.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Macquarie: „Outperform“ – 105,00 Euro (+17 %)

Societe Generale: „Buy“- 102,00 Euro (+13 %)

Deutsche Bank: „Buy“ – 101,00 Euro (+12 %)

Commerzbank: „Buy“ – 90,10 Euro (+0 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 83,00 Euro (-8 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.