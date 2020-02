BASF: Wird das böse enden?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie markierte am 7. November bei 72,17 Euro ein Hoch und ging anschließend in eine anhaltende Abwärtsbewegung. Das Tief dieser Bewegung könnten wir möglicherweise am 3. Februar bei 50,56 Euro gesehen haben, denn seitdem steigt der Wert wieder an.

Noch ist es aber viel zu früh, um verlässlich ein Ende der Abwärtsbewegung auszurufen, denn der mittelfristige Abwärtstrend seit dem



