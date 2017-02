BASF – Wird bald das Allzeithoch erreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der deutsche Chemiegigant hat bei Anlegern im letzten Jahr für konstante Gewinne gesorgt. Der in Ludwigshafen am Rhein ansässige Konzern befindet sich seit Anfang 2016 in einem stetigen Aufwärtstrend. Der Bilanzgewinn von Q2 auf Q3 2016 ging leicht zurück.

Bleibt BASF weiterhin ein deutscher Bluechip?

Heute liegt der Aktienkurs fast unverändert bei 88,89 EUR. Seit dem letzten Handelstag gab es eine kleine negative Veränderung von -0,73%.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass sich die Aktie weiter stark auf einem guten Weg befindet. Zwar bewegte sich der Kurs in den letzten Tagen leicht nach unten, jedoch läuft der Trend nach einem Jahr stetig nach oben. Eine plötzliche Trendwende ist nicht zu erwarten.

Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt 3,41% ÜBER der Trendwende. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 91,08 EUR. Will BASF das noch erreichen, müsste der Chemiekonzern um 2,46% zulegen. Die weitere positive Entwicklung soll vor allem durch neue Produkte, Kunden und Fertigungsanlagen in Asien erfolgen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Clemens van Baaijen.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse