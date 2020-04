BASF: Wie geht es mit der Aktie weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF Aktie hat stark an Wert eingebüßt in den letzten Wochen. Nach dem Abverkauf kam eine kleine Erholungsphase. Die war allerdings nicht nachhaltig und die Aktie wurde wieder nach unten geschickt. Die Aktie wird zwar von der Coronavirus Krise beeinflusst, aber nur indirekt. Des Weiteren produziert BASF rund 50 Prozent seiner Produkte in China, wo die Produktion wieder normal abläuft. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



