BASF- Und weiter geht’s im Trend?

die BASF-Aktie folgt sehr eng dem US-Aktienmarkt und natürlich dem EU-Gesamtmarkt, wie wir bereits zuletzt festgestellt haben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie auch in dieser Woche die Tendenz zum Steigen hat. Mehr noch, am Mittwochmorgen eröffnete die Aktie, mit einem Aufwärts-Gap, das aber bisher nicht geschlossen wurde. Ebenfalls ein Zeichen für Stabilität. Aktuell steht eine Wochenperformance von ca. 2,30 % zu Buche. Damit überwindet die Aktie einen relevanten Widerstand nachhaltig. Nämlich die Preiszone, in der auch das Hoch aus dem Jahr 2014 lag bei 88,20 Euro je Aktie.

Allzeithoch im Visier

Von Januar 2016 aus, hat die Aktie nun knapp 62,70 % an Wert gewonnen und eine inverse Schulter-Kopf-Schulter Formation lässt sich erkennen. Diese deutet auf langfristig stabile Preise hin. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2015 bei 97,20 Euro je Aktie, ist somit zum Greifen nahe und befindet sich 6,8 % entfernt, vom aktuellen Preisniveau aus gemessen. Es ist unter markttechnischen Aspekten wahrscheinlich, dass das Allzeithoch nun angesteuert wird. In Anbetracht der Tatsache, dass die BASF-Aktie eine enge positive Korrelation zum Gesamtmarkt aufweist und dass der Gesamtmarkt im Februar zu seiner ersten größeren Korrektur ansetzen könnte, besteht dennoch auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit darauf, dass kurz vor Erreichen des Allzeithochs, die ersten Gewinnmitnahmen einsetzen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse