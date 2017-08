BASF: Steht hier ein Turnaround bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF konnte sich in den letzten Wochen für den Kurssturz der vergangenen Monate wieder etwas rehabilitieren. Das Papier des Chemieunternehmens hatte sich im Zeitraum von sechs Monaten um 7 % abwärts bewegt. Zuletzt gelang innerhalb einer Woche ein Plus von 1 %, in den beiden vergangenen Wochen ging es um 3 % nach oben. Auf Sicht von 12 Monaten notiert die Aktie damit mit 14 % im Plus.

Fundamental orientierte Analysten sind derzeit relativ optimistisch. 55 % billigen BASF einen „Kauf“ zu, 45 % votieren für „Halten“, niemand empfiehlt die Aktie zum „Verkauf“. Insofern ist die jüngste Bodenbildung beachtlich. Dies meinen vor allem Charttechniker, die das Tief 79,73 Euro vom 27. Juli vor Augen haben. Dieses Tief ist nunmehr durch die Rückeroberung der 80-Euro-Marke verteidigt worden. Das 1-Jahres-Tief bei 70,62 Euro, markiert am 16. September 2016, sollte damit nach charttechnischer Auffassung nicht mehr ohne weiteres getestet werden.

Vielmehr ist die Aktie auf dem Weg zum 2-Jahres-Hoch bei 93,98 Euro vom 4. April sowie zum Allzeithoch bei 96,70, erreicht am 10. April 2015. Bis dahin hat der DAX-Wert ein Potenzial 14,9 % .

BASF: Technisch in gutem Zustand

Technisch betrachtet befindet sich BASF im Abwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie bei 86,34 Euro beträgt indes nur etwa 4,5 %. Dies ist schnell aufzuholen.

BASF schickt sich an, wieder in den grünen Bereich zu gelangen.

