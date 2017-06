BASF: Spannung ist garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF liefert allen Analysten und Investoren jetzt einen hochspannenden Kampf. Die Aktie kreuzt seit Tagen hin und her zwischen verschiedenen Trendsignalen und löst damit Diskussionen unter technischen Analysten aus. Charttechnische Analysten sind ebenso hin und her gerissen, während die fundamental orientierten Experten aus den Bankhäusern offenbar noch optimistischer bleiben. 50 % wollen die Aktie „Kaufen“, während 45 % den Wert derzeit „Halten“ und lediglich 5 % „Verkaufen“.

BASF: Aufwärtstrend umstritten

Formal ist die Aktie derzeit aus Sicht der technischen Analysten weder Fisch noch Fleisch. Die Kurse wandern zwischen den einzelnen Trendsignalen sowohl im kurz- wie auch im mittel- und im langfristigen Bereich hin und her. Der GD200 wurde just zu Beginn des Handels nach Pfingsten erneut unterkreuzt, der Abstand beträgt allerdings nur etwa 0,1 %. Die Kurse verlaufen zudem in allen anderen bedeutenden zeitlichen Dimensionen unterhalb des jeweiligen Trend-Signals, wobei der Abstand jeweils nur gering ist.

Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass Untergrenzen bei 83 bis 84 Euro nicht unterboten werden sollten, ansonsten drohe ein Absturz bis auf weniger als 70/75 Euro. Das letzte bedeutende Tief bei 65,15 Euro wurde am 27. Juni 2016 markiert.

Die Aktie ist derzeit im neutralen Bereich. Es wird spannend.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.