BASF: Setzt das Allzeithoch neue Kräfte frei?

BASF schoss zuletzt kräftiger nach oben. Nun hat die Aktie einen Kurs von mehr als 95 Euro erreicht und schaffte damit einen fast schon entscheidenden Durchbruch. Konkret: Die Aktie überwand sämtliche zuletzt aufgestellten Hochpunkte, die zu einer Hürde mutiert waren. Diese Kursgewinne sind ein Befreiungsschlag gewesen. Am 1. November konnte bei 95,72 Euro ein neues 2-Jahres-Hoch markiert werden. Diesen Schwung konnte der DAX-Titel mitnehmen und am Freitag dann sogar ein neues Allzeithoch beim Stand von 97,01 Euro realisieren. Mit diesem Kaufsignal im Rücken dürfte die Aktie in den nächsten Tagen einen Angriff auf die runde 100-Euro-Marke starten, darüber winken ob der widerstandsfreien Zone weitere Kursgewinne.

Nach einem Plus von mehr als 3 % binnen einer Woche und gut 23 % innerhalb eines Jahres dürfte es nun rasch weiter hinaufgehen. Zudem sind 60 % aller fundamental orientierten Analysten nach wie vor der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 30 % wollen derzeit „halten“, während 10 % noch für einen „Verkauf“ plädieren.

Technische Analysten: Jetzt kann es schnell gehen

Technische Analysten sind aktuell zudem der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist bereits auf mehr als 10 % angewachsen. 100 Euro sollten schnell erreicht sein!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.