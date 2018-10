BASF: Senkung der Prognose kam nicht gut an!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am Freitag ging die BASF-Aktie im Xetra-Handel mit einem deutlichen Minus von 2,3% 76,55 Euro ins Wochenende. Die bekannt gegebene Vereinbarung, dass das Öl- und Gasgeschäft von BASF und LetterOne im Rahmen eines Joint Ventures mit dem geplanten Namen „Wintershall DEA" zusammengeschlossen werden soll, kam an der Börse offensichtlich nicht besonders gut an. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass BASF den

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.