BASF: Sammelt die Aktie die Kraft für einen möglichen Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

BASF hat zum Ende dieses Börsenjahres etwas an Kraft verloren. Dennoch zeigen sich charttechnische Analysten unverändert optimistisch, der Wert könne in den kommenden Wochen einen neuen Angriff auf die Marke von 100 Euro starten. Dies wäre der Auftakt dafür, möglicherweise einen größeren Aufwärtstrend einzuleiten und mehr als 10 % an Wert zu gewinnen. Im Detail: Die Aktie gab zuletzt wieder einige Cent nach, konnte sich allerdings noch im charttechnischen Aufwärtstrend halten. Dabei ist der Wert mit Kursen von etwa 92 Euro nur knapp hinter einem wichtigen Top angesiedelt. Am 6. November 2017 hatte BASF das derzeitige Allzeithoch von 97,48 Euro erreicht. Bis dahin hat der Wert noch einen Rückstand von knapp 6 %. Dennoch sind damit nicht die Grenzen für die Aktie abgesteckt. Vielmehr befindet sich darüber die runde und magische Marke von 100 Euro. Hier vermuten Charttechniker einen aktuell erheblichen Widerstand. Wenn die Kurse jedoch einmal darüber klettern würden, wäre der Weg für neue Höchststände mangels größeren Widerständen weitgehend frei. Dies eröffnet gute Perspektiven.

Bei 90 Euro und knapp darunter sollten die Notierungen eine erste Unterstützung vorfinden, heißt es. Das 1-Jahres-Tief bei 79,73 Euro vom 7. Juli ist zudem bereits zu weit entfernt, um eine ernsthafte Gefahr darzustellen. Außerdem gibt es derzeit keine neuen wirtschaftlichen Nachrichten, die das Papier belasten könnten. Noch immer sind 70 % aller Bankanalysten der Meinung, BASF sei ein Kauf. 30 % wollen halten und niemand verkauft.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Auch wenn es knapp ist, verortet die Mehrheit der Analysten den Wert noch im Aufwärtstrend. Die mittel- und langfristigen Trendsignale jedenfalls sind aufwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf 4,4 %. Demnach ist die Aktie im Hausse-Modus. Dies ist ein Kaufsignal, das bis zu Kursen von 87,90 Euro gilt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.