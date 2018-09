BASF SE: Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die von mir in meiner letzten Ausgabe prognostizierte Korrektur, in deren Verlauf die Aktie der BASF SE bis in den Bereich von 70 € hinein fallen sollte, konnte sich auch so darstellen. Das anvisierte Ziel bei ca. 70 € wurde bislang nicht ganz erreicht. Das zu verzeichnende Tief liegt bei ca. 75 € nur unwesentlich davon entfernt. Das langfristige Bild, wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.