BASF SE: Hauptversammlung 2019 – Eröffnung – Video

Am 3. Mai fand in Mannheim die diesjährige Hauptversammlung der BASF statt. Obwohl die Kennziffern für das Geschäftsjahr 2018 eher schwach ausfielen, waren die Aktionäre dennoch größtenteils zufrieden mit ihrem Unternehmen. Die Stimmung mag dabei von den Problemen des Konkurrenten Bayer infolge der Monsanto-Übernahme beeinflusst worden sein. Dieser Kelch ist zum Glück am Ludwigshafener Chemie-Konzern vorbeigegangen, wird sich mancher Anteilseigner gedacht



