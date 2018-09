BASF: Recht positiver Nachrichtenfluss!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Bei BASF gab es zuletzt einige eher kleinere Nachrichten, die recht positiv zu bewerten waren. Es sei da z.B. die Ankündigung genannt, dass BASF den „weltweit ersten Partikelschaumstoff auf Basis von Polyethersulfon“ entwickelt hat. Dieser soll besonders für – Zitat: „komplex-geformte Bauteile in Autos, Flugzeugen und Zügen geeignet“ sein. Dann präsentierte BASF auf der Fachtagung „International Federation of Societies of Cosmetic ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.