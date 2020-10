BASF: Noch halten die Bullen die Stellung

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nachdem die zweite Septemberhälfte der BASF-Aktie am 18. September zunächst ein Hoch bei 55,84 Euro und anschließend herbe Verluste beschert hatte, verlief das Ende des Monats wieder wesentlich erfreulicher. Die Bullen konnten den steilen Abverkauf am 25. September auf einem Tief bei 49,04 Euro stoppen und anschließend wieder einen Anstieg an den 50-Tagedurchschnitt vollziehen.

Er verläuft derzeit bei 51,75 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



