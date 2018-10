BASF: Neuigkeiten für diese Fachmesse angekündigt!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Diesen Monat ist es so weit: Vom 16. bis zum 20. Oktober soll in Friedrichshafen die diesjährige „Fakuma" stattfinden. Dabei handelt es sich um die „Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung", und für Unternehmen wie BASF ist das gewissermaßen ein Pflichttermin. Das Unternehmen kündigte „vielfältige Neuigkeiten" an. Drei davon wurden vorab genannt – so zum einen „technische Kunststoffe, die autonomes Fahren unterstützen", dann ...

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.