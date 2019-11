BASF: Nächstes Ziel = Jahreshoch?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie setzt ihren steilen Anstieg auch in dieser Woche fort. Am Donnerstag stieg der Kurs im Vormittagshandel bis auf 72,17 Euro an und verdeutlichte damit, was sich bereits am Vortag angedeutet hatte: Es gelingt den Käufern, das Hoch vom 28. Oktober bei 71,16 Euro signifikant zu überwinden. Damit wird die Gefahr eines kleinen Doppeltops auf diesem Niveau immer geringer.

