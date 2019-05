BASF: Milliardeninvestition in Zhanjiang!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Thermoplastische Polyurethane (TPU) sind laut BASF ein Zukunftsmarkt. Das Wachstum stütze sich auf steigende regulatorische Anforderungen genauso wie auf höhere Kundenerwartungen hinsichtlich Nachhaltigkeit in Bereichen wie Elektromobilität, Leichtbau und Automatisierung. BASF plant daher in China jetzt den Bau von zwei Produktionsanlagen für technische Kunststoffe und TPU. Die beiden Anlagen sollen damit laut Plan die ersten sein, die 2022 am neuen Verbundstandort ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



