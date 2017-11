BASF: Magische Grenze voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF ist derzeit in einem charttechnischen Aufwärtstrend und konnte zum Ende der letzten Woche noch einmal für ein Ausrufezeichen sorgen. Nach einem Kursgewinn von knapp 3 % am Freitag gehen Chartanalysten nun von einem Durchmarsch auf über 100 Euro aus. Darüber wären der Kursentwicklung keine Grenzen mehr gesetzt, heißt es mit Blick auf das Chartbild. Es hat den Anschein, als ob die 90-Euro-Grenze souverän gehalten werden könne. Die Kurse streben rasch dem früheren Allzeithoch von gut 96 Euro entgegen. Das jüngste Rekordhoch befindet sich bei 97,48 Euro und wurde am 6. November markiert. Diese Hürde sollte nun überwunden werden. Es fehlen nur gut 3 %.

Gelingt dies, wartet aus Sicht der Charttechniker die massive Barriere in Höhe von 100 Euro. Solche runden Marken werden auch als magisch bezeichnet. Magisch bedeutet hier, die Aktie könnte bei einem Durchbruch auch eine starke Unterstützung feiern. Solche runden Marken sind oft der Impuls für stark steigende Notierungen. Nach unten hin schützt weiterhin die Marke von 90 Euro. Das 6-Monats-Tief verläuft bei 79,73 Euro und wurde am 27. Juli 2017 markiert. Hier sollte die Aktie nun nicht mehr landen.

Wirtschaftlich orientierte Analysten: Ohne neues Urteil

Fundamental orientierte Analysten zeigen sich aktuell etwas zurückhaltender, da derzeit lediglich die Fusionsgespräche mit Dea am Markt wahrgenommen werden. Dabei sind 60 % aller Analysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 15 % wollen halten, während 25 % verkaufen.

Technische Analysten: Aktie im Hausse-Modus

Technische Analysten sind weiterhin der Meinung, die Aktie sei im Aufwärtstrend. Dabei sind die Trendsignale nunmehr durchgehend positiv, nachdem auch der GD20 wieder überwunden werden konnte. Erst bei 87,41 Euro wäre der technische Aufwärtstrend gebrochen. Derzeit liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.