BASF: Jetzt wird es spannend – Aktie vor massivem Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Lieber Leser,

die Aktionäre des Ludwigshafener Chemieriesen BASF hatten in letzter Zeit eher weniger zu lachen, denn der DAX-Titel bewegt sich nun schon seit geraumer Zeit in südliche Richtung. Nach dem Erreichen des Jahreshochs bei 94,12 Euro Anfang April ging es für die Aktie sukzessive nach unten. Doch möglicherweise gibt es nun Grund zur Hoffnung, dass die Abwärtsbewegung vor einem baldigen Ende stehen könnte.

Mit einem Doppel-Boden gen Norden?

Die Hoffnung rührt aus einer möglichen Doppel-Boden-Formation, denn Ende Juli und Anfang August prallte die Aktie knapp oberhalb von 79 Euro ab. Um die Formation erfolgreich abzuschließen und ein Kaufsignal zu generieren, müsste die Aktie in den kommenden Tagen über die Nackenlinie im Bereich von 82,50 Euro klettern. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte die Aktie mit neuem Schwung in Richtung der mittelfristigen Abwärtstrendlinie laufen, die derzeit bei etwa 84,50 Euro verläuft. Damit stehen die Chancen aus charttechnischer Sicht gar nicht mal so schlecht, dass sich das Chartbild schon bald deutlich aufhellt.

Analysten sind nach wie vor optimistisch

Rückenwind gibt es von Seiten der Analysten, die den DAX-Titel nach den soliden Zahlen zum zweiten Quartal und einem angehobenen Jahresausblick auf ihre Empfehlungsliste gesetzt haben. Barclays und Goldman Sachs sehen den fairen Wert der Aktie bei 87 Euro, dagegen hat die Schweizer Großbank UBS BASF mit einem Kursziel von 96 Euro bedacht. JPMorgan und die australische Investmentbank Macquarie halten sogar Kurse von 105 Euro für möglich. In einer aktuellen Studie hat auch die Deutsche Bank ihr „Buy“-Votum erneuert, ohne ein Kursziel abzugeben. BASF zählt für den Analysten Martin Dunwoodie innerhalb der europäischen Chemiebranche zu den „Top Picks“.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Alex Hirschler.