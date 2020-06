BASF: Jetzt müssen sich die Bullen beweisen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der nach dem Tief vom 16. März bei 37,35 Euro gestartete Anstieg erreicht bei der BASF-Aktie mit der 50-Wochenlinie bei 57,14 Euro in diesen Tagen einen wichtigen Widerstand. An ihm werden sich die Bullen in den kommenden Tagen, möglicherweise auch Wochen, beweisen müssen.

Noch ist das Ziel nicht ganz erreicht, doch die Bullen dürfen sich auf einen nahezu stündlich wachsenden



