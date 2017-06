BASF: Ist die Abwärtsdynamik nun gestoppt?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Lieber Leser,

die Aktie des weltgrößten Chemiekonzerns BASF hat in den vergangenen Wochen eine deutliche Schwächephase hingelegt. Ausgehend vom Jahreshöchststand, der Anfang April mit einem Kurs von 94,15 Euro markiert wurde, ging es um mehr als 10 Prozent in den Keller. Zwar fiel in diesen Zeitraum auch die Ausschüttung der Gewinne und damit einhergehend der Dividendenabschlag von 3,00 Euro, dennoch war dies nicht der alleinige Grund für die jüngste Abwärtsdynamik.

Aus charttechnischer Sicht kam es in der Folge zum Bruch der Unterstützungslinie bei 87,00 Euro und zum Absinken unter die wegweisende 200-Tage-Linie. Immerhin konnte die 200-Tage-Linie in diesen Tagen zurückerobert werden, sodass es nun möglicherweise wieder zu steigenden Kursen kommen könnte.

Analysten sind sich uneins

Die jüngsten Analysteneinschätzungen zeichneten kein harmonisches Bild. Während HSBC und Berstein Research „Hold“- bzw. „Underperform“-Empfehlungen mit Kurszielen von 75 bzw. 70 Euro aussprachen, votieren Deutsche Bank und Macquarie für „Buy“ bzw. „Outperform“ und beziffern den fairen Wert der Aktie auf 101 respektive 105 Euro.

In fundamentaler Hinsicht alles im grünen Bereich

Der Ludwigshafener DAX-Konzern hatte zuletzt starke Zahlen für das Auftaktquartal 2017 präsentiert. Der Umsatz verbesserte sich um knapp ein Fünftel auf 16,9 Mrd. Euro und der bereinigte operative Gewinn (EBIT) kletterte um fast 30 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro. Nach Anteilen Dritter wurde ein Periodenüberschuss von 1,7 Mrd. Euro verzeichnet, 23 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.