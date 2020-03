BASF: Hilfe im Kampf gegen Corona!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass BASF am Standort Schwarzheide in Brandenburg als Reaktion auf die Engpässe in der Corona-Krise die Produktion von Desinfektionsmitteln plane. „Wir sehen die Möglichkeit, das in unserer Anlage zu produzieren“, wurde ein Konzern-Sprecher in Medienberichten zitiert. Zugute kommen sollen die Mittel den Kliniken im nahen Umfeld. Nun hat BASF an anderem Ort Nägel mit Köpfen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



