BASF: Hier will man kräftig mitverdienen!

Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, gilt als einer der wachstumsstärksten Märkte für Beauty-Produkte auf dem Kontinent: Von der lukrativen Ausgangslage will nun auch der deutsche Chemieriese BASF verstärkt profitieren und kündigte an, die Präsenz an dem Standort auszubauen.

Demnach werde die für Körperpflegeprodukte zuständige Konzernsparte „BASF Personal Care" Anfang 2019 in Lagos, der größten Stadt des Landes und zweitgrößten des Kontinents, ein

Ein Beitrag von Marco Schnepf.