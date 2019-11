BASF: Hier tut sich was!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Mit gleich zwei Kooperationen wartet BASF aktuell auf: So gab man jetzt bekannt, dass die BASF New Business GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Chemieunternehmens, und der japanische Keramikhersteller NGK INSULATORS LTD. ihre Zusammenarbeit erweitern. Zusätzlich zu ihrer im Juni vermeldeten Vertriebspartnerschaft für NAS®-Batterien haben die Unternehmen nun eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung der nächsten Generation von Natrium-Schwefel-Batterien geschlossen. Doch auch in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



