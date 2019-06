BASF: Hier steckt enormes Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Polymere sind nach Angaben von BASF synthetische Materialien, die langlebig, stark und umweltfreundlich sind. Und daher werden diese laut des Chemiekonzerns aus Ludwigshafen in immer mehr Bereichen eingesetzt, darunter im Bausektor, der Automobilproduktion und in anderen Industrien, aber auch im Gesundheitswesen und in der Nahrungsmittelherstellung. Viel Potenzial also, das BASF nun im Rahmen einer erweiterten Kooperation verstärkt heben will.

Digitale Technologien erschließen

BASF ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung