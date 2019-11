BASF: Hier geht es um ganz andere Summen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

In der Vorwoche gab BASF bekannt, dass BASF Venture Capital mit einer Investmentsumme von 4 Millionen US-Dollar zu den Hauptinvestoren des ersten Closings des brasilianischen AgVentures II Fonds gehört. Der Fonds wird von SP Ventures mit Sitz in São Paulo verwaltet und fokussiert sich laut Mitteilung auf Startups aus dem Bereich der lateinamerikanischen Agrar- und Ernährungswirtschaft, den so genannten AgFood-Markt. 20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung