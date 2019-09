BASF: „Größte Investition der Geschichte!“

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Chemetall, die globale Geschäftseinheit Oberflächentechnik von BASF, ist bereits seit 1995 in China präsent. Heute beliefert der Ludwigshafener Konzern von dort aus Kunden aus verschiedenen Marktsegmenten, darunter auch Automobilhersteller und –zulieferer oder Unternehmen aus der Luftfahrtbranche. Und die Geschäfte laufen offensichtlich gut, denn nun kündigt BASF die Ausweitung der Produktionskapazitäten zur Deckung der wachsenden Nachfrage in unterschiedlichen Segmenten in China an



