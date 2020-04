BASF: Gerettet sind die Bullen noch lange nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie verliert nicht erst seit dem Aufkommen des Corona-Virus an Wert. Schon seit November befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Ein tragfähiger Boden konnte bislang noch nicht ausgebildet werden und in den letzten Tagen haben sich die Anzeichen dafür verdichtet, dass auch die nach dem Tief vom 16. März bei 37,35 Euro gestartete Erholung der Aktie keine nachhaltige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



