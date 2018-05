BASF: Ganz schön viele Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Bei BASF gab es zuletzt ja einiges an Neuigkeiten. So hatte BASF angekündigt, dass die eigenen „Papier- und Wasserchemikaliengeschäfte“ mit Solenis zusammengeschlossen werden sollen. Am gemeinsamen Unternehmen soll BASF dann einen Anteil von 49% halten und drei der sieben Verwaltungsratsmitglieder benennen können. Damit hat BASF hier keineswegs uneingeschränkt das Sagen, wenn die Planung so aufgeht – was sich auch daran zeigt, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.