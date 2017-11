BASF: Fällt schon bald die magische Grenze?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF befindet sich nun wieder auf dem Weg nach oben. Dies meinen Chartanalysten mit Blick auf die jüngsten Handelsergebnisse. Mehr als 10 % Kursgewinn seien möglich, heißt es. Im Einzelnen: Langfristig ist die Aktie ohnehin im Aufwärtstrend. Die Kurse sind zuletzt zwar minimal gefallen, allerdings konnte eine charttechnisch wichtige Untergrenze im laufenden Aufwärtsmarsch wieder einmal verteidigt werden. Der Wert ist ausgehend von etwa 80 Euro im Spätsommer zu einem gewaltigen Aufwärtslauf gestartet, der sogar ein neues Allzeithoch bei 97,48 Euro vom 6. November hervorgebracht hatte. Nun kam es zu einer kleinen Korrektur, die am übergeordneten Bild aber nichts ändert, heißt es.

Die Aktie könnte nun nach Meinung von Chartanalysten das Allzeithoch weiter nach oben schieben. Gelänge dies, dann würde es um die Eroberung von 100 Euro als Kursobergrenze gehen. Über dieser magischen Grenze habe die Aktie sogar die Chance, in ganz neue Bereiche vorzustoßen. BASF ist darüber hinaus nach unten hin relativ gut geschützt. Spätestens auf Höhe des 6-Monats-Tiefs bei 79,73 Euro vom 27. Juli sollte ein möglicher Rutsch aufgefangen werden. Aus fundamentaler Sicht gibt es keine neuen Nachrichten. So sind denn auch noch 55 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 20 % wollen „halten“, 25 % denken an einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Aktie ein klarer Kauf

Technische Analysten verorten BASF im Aufwärtstrend. Die Kurse seien zumindest in den mittel- und langfristigen zeitlichen Dimensionen über dem GD100 und dem GD200 angesiedelt. Dies ist ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.