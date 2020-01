BASF: Es entsteht Großes!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Wie BASF jüngst bekanntgab, wird er Chemiekonzern seine globale Kapazität für Methansulfonsäure (MSA) auf 50.000 Tonnen pro Jahr steigern. Dazu werde ein höherer zweistelliger Millionen-Betrag in den Neubau einer weiteren MSA-Anlage am Standort Ludwigshafen investiert. Mit dem Bau sei vor kurzem begonnen worden, teilte BASF am Montag mit. Die zusätzlichen Kapazitäten sollen ab Ende 2021 zur Verfügung stehen. Doch es wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



