BASF: Erfolg durch Nobelpreisträger

BASF hat ersten Zulassungen für ein neues Insektizid bekommen. Der Wirkstoff Inscalis® sei nun in Australien und Indien bewilligt worden, teilt das Chemieunternehmen mit. Man erwarte weitere Zulassungen in den USA, Kanada, Mexiko, China und Argentinien, heißt es. Der Wirkstoff wurde laut Mitteilung von dem japanischen Unternehmen Meiji Seika Pharma Co. Ltd (Meiji), dem Kitasato Institute sowie dem Nobelpreisträger von 2015, ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.