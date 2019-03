BASF: Einfach innovativ!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Achim Graf was es derzeit bei BASF so Neues gibt. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Diese Woche hat BASF in Shanghai neue Lösungen und Produkte für Kunden aus vielen Bereichen vorgestellt. Die Entwicklung! Laut BASF reduzieren die Neuheiten Emissionen, erhöhen die Energieeffizienz und steigern die Leistung. Auch ein innovatives, wasserbasiertes Lacksystem wurde vorgestellt. Zudem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.