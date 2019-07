BASF: Droht jetzt ein Fehlsignal?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Ein Problem der BASF-Aktie ist in diesen Tagen ihre schwache Profitabilität. Diese soll wieder gesteigert werden und ein Schritt, mit dem dieses erreicht werden soll, ist der Abbau von insgesamt 6.000 Arbeitsplätzen. Rund die Hälfte dieser Stellen wird in Deutschland liegen und betroffen ist nach Aussage des Vorstands in erster Linie der Standort Ludwigshafen.

Bis zum Dezember 2021 soll das Sparprogramm, von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung