BASF: Da könnten noch 10 Prozent Luft nach oben sein!

Wenn der Chemiekonzern BASF ISIN: DE000BASF111 den charttechnischen Widerstand bei 68,00 Euro schafft, könnte noch ein schöner Kursgewinn drin sein. Die Unterstützung die als Absicherung dienen kann, liegt bei 66,00 Euro, was das Risiko in überschaubaren Grenzen hält. Die Ludwigshafener präsentieren am 26. Februar die Jahreszahlen und einige Experten gehen bereits von einer Dividendenerhöhung aus. Auch die Analysten sehen BASF wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



