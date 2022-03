BASF: Auf geht’s zum 3. Versuch! Neue Trading-Chance in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Zuletzt hatten wir am 06. März eine Trading-Chance beschrieben, die aber auch nicht angelaufen ist. Unser Einstiegskurs wurde nicht erreicht und am Montag gab es noch einmal einen Absturz von 51,20 Euro auf 47,23 Euro. Einen Kurs in dieser Gegend konnte man zuletzt im November 2020 sehen. Jetzt wird sich an der Unterstützung zeigen, ob es zu einer Gegenwehr der Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



