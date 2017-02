BASF: Analysten erwarten jetzt deutliche Gewinnsteigerung!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

der Chemie-Konzern BASF konnte in den zurückliegenden Wochen deutlich zulegen. Deshalb haben verschiedene Bankanalysten die Aktie aktuell recht positiv bewertet. Insbesondere die Gewinnschätzung ist attraktiv. Der sogenannte Konsensus, also der Mittelwert der Expertenschätzungen, sieht für das abgelaufene Jahr 2016 einen Gewinn von 4,76 Euro pro Aktie vor, für 2017 aktuell 5,31 Euro und für 2018 sogar 5,75 Euro.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sinkt

Damit sinkt auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis in den kommenden Jahren auf Basis des aktuellen Einstiegskurses. Auch aus Sicht der technischen Analyse hat die Aktie in den vergangenen Tagen wieder positive Nachrichten erzeugt. Erst kürzlich erreichte BASF ein neues 12-Monats-Hoch. Zum Allzeithoch von 96,70, erreicht am 10. April 2015, fehlen damit nur wenige Prozentpunkte.

Technische Analysten legen zudem viel Wert auf das Verhältnis zum gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage. Das Plus gegenüber diesem Signal ist mit mehr als 15 % deutlich. BASF liegt damit auch aus technischer Sicht deutlich im Aufwärtstrend.

Technisch und fundamental hat BASF durch die jüngste Entwicklung ganz eindeutig die Börsenampel auf grün geschaltet.

