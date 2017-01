BASF Analyse (2) – Was sagt die Markttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

im ersten Teil unserer Analyse haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen des Chemie-Schwergewichts BASF, für den Zeitraum Q1-Q3 2016, angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass das Unternehmen recht gut aufgestellt ist und trotz beispielsweise rückläufigen Entwicklungen bei den Umsätzen, dem Periodenüberschuß als auch dem operativen Cash-Flow, eine solide ungehebelte Eigenkapitalrendite von 9,84 % aufweist. Das KGV deutet somit eine leichte Überbewertung an, denn der Kurs stieg im vergangenen Jahr um knapp 60 %, trotz dieser fundamentalen Entwicklung. Die Gesamtjahreszahlen für 2016 werden am 24 Februar veröffentlicht. Schauen wir und die markttechnische Lage an.

Fortsetzung des Trends oder Doppel-Top?

Der Kurs befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der durch die beiden gleitenden Durchschnitte (100-, 200-Wochen) unterstützt wird. Seit 2003 konnte dieser Trend nur zwei Mal gebrochen werden, nämlich im Zuge der Finanzkrise in 2008 sowie in 2015. Zum einen aufgrund der Unsicherheiten um den chinesischen Yuan, zum anderen aufgrund der anstehenden US-Zinsschritte und den von den US-Wahlen ausgehenden Unsicherheiten um die Pharmaindustrie. Der Aufwärtstrend ist jedoch aus der markttechnischen Perspektive wieder seit dem Überschreiten der beiden Wochendurchschnitte intakt. Beide Durchschnitte verliefen in dem Preisbereich um 74 Euro je Aktie. Das Allzeithoch liegt bei 97,60 Euro je Aktie und damit knapp 8,0 % höher ab dem aktuellen Preisniveau. In Anbetracht der straken Dynamik der letzten 11 Monate, scheint die Wahrscheinlichkeit auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends, zumindest aus der markttechnischen Perspektive, erhöht zu sein.

