BASF, Allianz und Münchener Rück: Wo es sich jetzt lohnen könnte, die Dividende einzustreichen

In wenigen Wochen ist es wieder so weit und die Dividendensaison in unserem heimischen Leitindex ist wieder in vollem Gange. Viele der im DAX gelisteten Aktien schütten schließlich lediglich einmal im Jahr ihre Dividende aus, zudem noch gehäuft in einem Zeitraum zwischen Ende April und Mai. Entsprechend beginnt bald die Hochsaison für alle heimischen Dividendenjäger.

Sofern du allerdings für dich und dein Portfolio noch aufholbedarf siehst, gib besser fein acht! Denn im Folgenden wollen wir einmal einen Foolishen Blick auf drei spannende DAX-Aktien werfen, bei denen es sich jetzt noch lohnen könnte, die Dividende einzustreichen.

BASF

Eine erste, spannende und möglicherweise historisch preiswert bewertete Dividendenaktie könnte durchaus die von BASF (WKN: BASF11) sein. Der Ludwigshafener Chemieriese wird nämlich für das vergangene Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 3,20 Euro je Aktie ausschütten, was bei einem gegenwärtigen Kursniveau von 69,46 Euro einer attraktiven Dividendenrendite von 4,60 % entsprechen würde.

BASF besitzt zudem eine ziemlich interessante Dividendenpolitik. So plant der Konzern, konsequent eine zumindest konstante Dividende Jahr für Jahr an die Anteilseigner auszuschütten, die zudem – wenn möglich – Jahr für Jahr moderat angehoben werden soll.

In diesem Jahr hat der Chemieriese zudem bewiesen, dass er es mit seiner Dividendenpolitik ernst meint, selbst wenn es operativ mal ein wenig schwieriger werden sollte. Daher könnte genau jetzt ein spannender Zeitpunkt sein, sich mit einer langfristigen (Dividenden-)Perspektive dem Papier ein wenig zu nähern.

Allianz

Eine zweite DAX-Aktie, bei der jetzt noch vor der Dividendensaison ein spannender Zeitpunkt sein könnte, sich etwas intensiver mit dem Papier zu beschäftigen, könnte zudem die Allianz (WKN: 840400) sein. Der Münchener Versicherer wird für das Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich eine Dividende in Höhe von runden 9,00 Euro an die Anteilseigner ausschütten. Das entspricht bei einem derzeitigen Kursniveau von 206,60 Euro einer ebenfalls nicht gerade geringen Dividendenrendite von 4,35 %.

Auch die Allianz besitzt unterm Strich eine ziemlich spannende, langfristig orientierte Dividendenpolitik. So plant das Unternehmen, konsequent mindestens 50 % des jeweiligen operativen Gewinns eines Geschäftsjahres per Dividende an die Anteilseigner auszuschütten. Zudem wird auch hier gemunkelt, dass man die Ausschüttung zumindest stets konstant halten möchte.

Diese Dividendenpolitik könnte allen Aktionären vielleicht in den kommenden Jahren sogar nicht nur Konstanz, sondern auch weiterhin ein moderates Wachstum bescheren. Denn unterm Strich rechnet die Allianz auch weiterhin damit, innerhalb der kommenden Jahre im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen zu können.

Münchener Rück

Zu guter Letzt könnte auch die Münchener Rück (WKN: 843002) noch immer eine interessante Dividendenoption für alle langfristig orientierten Investoren sein. In diesem Jahr wird der Rückversicherer voraussichtlich eine Dividende in Höhe von 9,25 Euro an die Anteilseigner ausschütten, was bei gegenwärtigen Kursen von 216,00 Euro einer Dividendenrendite von 4,28 % entsprechen würde.

Die Münchener Rück ist für viele Einkommensinvestoren jedoch vor allem deshalb so interessant, weil die Aktie des Rückversicherers als Dividenden-Dino gilt. Seit 1969 – und somit, wie ich inzwischen schon so einige Male betont habe, seit rund 50 Jahren – hat der Konzern inzwischen seine Dividende nicht mehr gekürzt, was durchaus als beeindruckender und konstanter Lauf angesehen werden darf.

Mit der zuletzt verkündeten Dividendenerhöhung um 7,5 % auf das aktuelle Niveau dürfte die Münchener Rück somit eine neue Dividendenmesslatte festgelegt haben – auch für künftige Ausschüttungen. Und wer weiß, möglicherweise gar für die kommenden Jahrzehnte, sofern nicht weitere Anhebungen auch in den nächsten Jahren folgen werden.

Spannende Aktien, aber nichts übereilen

Wie wir daher unterm Strich sehen können, handelt es sich bei der BASF, der Allianz sowie der Münchener Rück prinzipiell um spannende Aktien, die allen Einkommensinvestoren in den kommenden Jahren viel Freude, oder besser, reichlich Dividenden bringen können. Vor allem ihre jeweilige Dividendenpolitik macht sie für viele Investoren so besonders interessant.

Nichtsdestoweniger sollte man auch als Einkommensinvestor natürlich nichts vor einer Dividendensaison überstürzen. Denn manchmal könnte es sich durchaus anbieten, auf einen idealeren Zeitpunkt zu warten, auch wenn das möglicherweise bedeutet, die aktuelle Dividendensaison zu verpassen. Wohl aber in dem Wissen, dass auch im nächsten Jahr erneut eine Hochsaison für alle Dividendenjäger anstehen wird.

