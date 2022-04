BASF-Aktie: Ein zähes Ringen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie steht weiterhin stark unter Druck. Gestern rutschte die Aktie wieder in Richtung des 52-Wochen-Tiefs unter die 50-Euro-Marke, konnte sich aber im Verlauf wieder nach oben kämpfen. Positiv zu vermerken ist, dass die Unterstützungslinie an der 50-Euro-Schwelle hält. Die BASF gehört zu den größten Gegnern eines Embargos gegen russisches Gas. So warnte der Vorstandsvorsitzende Brudermüller, dass ein derartiger Schritt… Hier weiterlesen