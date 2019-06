BASF-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie hatte in der vergangenen Woche erneut mit Verlusten zu kämpfen, doch in dieser Woche sieht es wieder freundlicher aus. Nachdem es bereits am Dienstag um fast 3 Prozent nach oben ging, legt die Aktie an diesem Mittwoch weitere 1,0 Prozent zu. Durch den deutlichen Rücksetzer im Mai hatte sich das Chartbild sichtlich eingetrübt. Der Kurs verläuft immer noch unterhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung