BASF-Aktie: Das russische Damoklesschwert!

BASF konnte in der vergangenen Woche zwar ansehnliche Ergebnisse vorweisen und die Prognose für das laufende Jahr bestätigten. Zu einer spontanen Kursrallye an der Börse führte das jedoch nicht. Denn CEO Martin Brudermüller warnte einmal mehr vor unkalkulierbaren Risiken, sollten die Gaslieferungen aus Russland von heute auf morgen ausfallen. Eben das ist in jüngster Vergangenheit wahrscheinlicher denn je geworden. Denn… Hier weiterlesen