BASF-Aktie rennt – aber hier lauert eine große Gefahr

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) zeigt sich beflügelt von positiven Äußerungen der Führungsriege beim Investorentag am Montag sowie von Fortschritten im Ukraine-Konflikt. Sie steigt aktuell bei Tradegate um knapp +4% auf 55,29 €. Anleger unterschätzen jedoch offenbar bei der aufkeimenden Euphorie eine große Gefahr.

Die BASF mit Sitz in Ludwigshafen ist ein Chemiekonzern. Sie beschäftigt weltweit rund 111.000 Mitarbeiter an über 390 Produktionsstandorten in mehr als 80 Ländern. Das Portfolio umfasst die ...





